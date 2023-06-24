Крупный пожар произошел в заброшенном здании в Шымкенте
Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
В Шымкенте 23 июня вечером в заброшенном здании произошел пожар. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского ДЧС.
Сообщение о пожаре по ул. Желтоксан района Тура поступило на пульт управления "101" ДЧС Шымкента в 21:21.
"Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения установили, что в двухэтажном заброшенном здании общей площадью 600 кв. м горела крыша и второй этаж площадью 200 кв. м. Пожар был локализован в 21:45 и полностью потушен в 22:10. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется".Пресс-служба ДЧС Шымкента
Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
На месте происшествия были задействованы 26 сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента и семь единиц техники, бригада филиала центра аварийно-спасательных работ.
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