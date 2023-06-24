Минобороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер"

Министерство обороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", сообщает Zakon.kz.

В сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале говорится:

"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.



Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.

Мы гарантируем всем безопасность".

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По данным российских СМИ, в ночь на 24 июня в Ростовской области участники ЧВК "Вагнер" предприняли попытку военного мятежа. Об этом стало известно после сообщений, поступивших от руководителя военной компании Евгения Пригожина.