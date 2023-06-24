Встреча лидера с аутсайдером и битвы соседей по таблице

Olimpbet представляет 13-й тур чемпионата Казахстана по футболу. В обзоре от самого популярного букмекера страны – топовые матчи субботы.

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"Кайрат" (Алматы) – "Кызылжар" (Петропавловск). 24 июня, 18:00 (время Астаны)

После триумфальной недели для национальной сборной футбольные болельщики страны с особым вдохновением ждут возвращения Olimpbet-Чемпионата Казахстана. Одним их центральных матчей 13-го тура КПЛ станет противостояние в Алматы, где встретятся соседи по таблице – "Кайрат" и "Кызылжар".

Сейчас петропавловцы занимают четвертое место, на одно очко опережая идущих пятыми алматинцев. Но по итогам встречи на "Центральном" соперники запросто могут поменяться местами.

Однако считать "желто-черных" безоговорочными фаворитами предстоящего матча не стоит: из шести последних домашних матчей "Кайрат" выиграл у "Кызылжара" всего два, по столько же раз уступал и завершал миром.

Впрочем, эксперты Olimpbet все равно полагают, что у хозяев заметно больше шансов на благоприятный исход, чем у гостей: П1 – 2.2, Х – 3.04, П2 – 3.49. При этом самый вероятный счет, по мнению букмекеров, ничья 1:1 с кэфом 5.4.

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Фото: Olimpbet

"Атырау" (Атырау) – "Тобол" (Костанай). 24 июня, 19:00

И в этой паре отношения будут выяснять соседи по турнирной лестнице, и здесь по итогам очной встречи соперники могут поменяться ступеньками.

"Тобол" впереди "Атырау" на два балла, но играть костанайцам предстоит на выезде, и в Атырау им точно легко не будет. В прошлом году "желто-зеленые" проиграли "нефтяникам" оба матча – сначала на их поле, а затем и на своем.

А в этот раз аналитики Olimpbet вообще никому не отдают предпочтения и не видят фаворита: П1 – 2.61, Х – 3.31, П2 – 2.61.

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Фото: Olimpbet

"Астана" (Астана) – "Каспий" (Актау). 24 июня, 18:00

"Каспий" испытывает серьезные финансовые и игровые проблемы, в клубе из Актау по ходу сезона уже сменились руководители и тренерский штаб. А новому наставнику "моряков" Игору Ангеловски пока не удалось существенно улучшить турнирное положение команды, она по-прежнему находится в опасной зоне.

Что касается "Астаны", то действующий чемпион пока не демонстрирует искрометный футбол, но все же исправно набирает очки. И лидирует в таблице, хоть по потерянным очкам уступает "Ордабасы".

Предыдущий визит "Каспия" на главный стадион Казахстана завершился для актаусцев форменным фиаско, "Астана" тогда забила в ворота гостей четыре безответных мяча.

Самый популярный букмекер страны видит в столичной команде явного фаворита и на этот раз: П1 – 1.34, Х – 4.82, П2 – 8.5. Правда, повторение прошлогоднего разгрома со счетом 4:0 аналитики Olimpbet считают крайне маловероятным, оценивая такой исход коэффициентом 14.5.

А самую широкую роспись на другие матчи 13-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана можно найти здесь.

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