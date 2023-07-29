"Кайрат" едет в Кызылорду за реваншем

29 июля стартует 17-й тур Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу. Аналитики самого надежного букмекера страны дали расклады на топовый матч.

"Кайсар" (Кызылорда) – "Кайрат" (Алматы). 29 июля, 21:00 (время Астаны).

Соперники подходят к очному противостоянию в не самом лучшем расположении духа. В минувшем туре "Кайсар" проиграл "Актобе" 0:1 и позволил приблизиться к себе в таблице "Жетысу" с "Шахтером". "Кайрат" в родных стенах не смог справиться со стоящим на вылет "Мактааралом" – ничья 2:2.

Поражение может ухудшить турнирное положение как "степных волков", так и "желто-черных", ничья вряд ли устроит хотя бы одну из сторон.

Согласно статистике, кызылординцев можно считать довольно удобным противником для клуба из Алматы: из семи последних дуэлей "Кайсар" выиграл у "Кайрата" всего одну.

Вот только победа эта пришлась на матч первого круга текущего Olimpbet-Чемпионата Казахстана 21 мая. Причем "степные волки" разгромили алматинцев на их территории со счетом 3:0. Так что приятные воспоминания еще свежи в памяти кызылординских футболистов.

Самый надежный букмекер страны считает, что у "Кайрата" есть неплохие шансы на реванш: П1 – 3.4, Х – 3.45, П2 – 2.06.

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