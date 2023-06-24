Молодежное Евро: Мудрик как козырь для выхода Украины в плей-офф

На чемпионате Европы U21 продолжаются сражения за попадание сборных в четвертьфиналы. Olimpbet выбрал топовые матчи в группах А и B.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Чемпионат Европы (до 21 года). Румыния – Украина. 24 июня, 22:00 (время Астаны)

Матчи первого тура в группе B соперники провели диаметрально противоположно. Румыны, хозяева чемпионата, обидно (0:3) уступили Испании, украинцы же вполне уверенно (2:0) обыграли Хорватию.

Победа в субботней игре гарантирует гостям выход в стадию плей-офф. К тому же в матче ожидается выход на поле вингера "Челси" Михаила Мудрика – ярчайшей звезды сборной.

Перед началом турнира главный тренер украинцев Руслан Ротань сказал, что у Мудрика, прибывшего в молодежку прямиком из расположения первой национальной команды, небольшое мышечное повреждение, но ко второму матчу группового турнира он будет готов. И это станет значительным усилением для команды. Сам Мудрик заявил, что он невероятно настроен на матчи Евро U21, дабы реабилитироваться за не самый удачный сезон в "Челси".

Один из самых скоростных футболистов Европы с коллегами наверняка затерзают румынских оппонентов. В линии народного букмекера Olimpbet ставки на матч принимаются по коэффициентам П1 – 3.66, Х – 3.61, П2 – 2.02.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Фото: Olimpbet

Чемпионат Европы (до 21 года). Португалия – Нидерланды. 24 июня, 22:00

В группе А после первого тура вообще все крайне любопытно. Португальцы уступили другим хозяевам чемпионата – грузинам (0:2). Поэтому матч с Нидерландами становится для них ключевым. Даже ничья подопечных Руя Жорже не устроит.

Португальцы однозначно выйдут сверхмотивированными. В первой игре "так сложились звезды", что при полном преимуществе они сначала пропустили из-за ошибки основного защитника Томаша Араужо. Затем он же был удален, и грузины распорядились своим шансом.

В линии Olimpbet ставки на исход поединка принимаются по следующим коэффициентам: П1 – 2.71, Х – 3.41, П2 – 2.61.

При этом надо помнить, насколько невзрачно выглядела команда Нидерландов в первом матче в группе против бельгийцев – 0:0 при явно игровом преимуществе "красных дьяволов". Поэтому можно рассчитывать, что португальцы с их атакой, где блистают Педру Нету из "Вулверхэмптона", Витинья из "Марселя" и Фабиу Силва из ПСВ, не будут медлить с забиванием мячей.

В такой ситуации эксперты Olimpbet предлагают коэффициент на тотал первого тайма (1) бол за 1.82.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".