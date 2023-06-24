Пропавшего четырехлетнего мальчика нашли в Шымкенте
На поиски четырехлетнего мальчика были брошены все силы подразделений Департамента полиции Шымкента. Для установления местонахождения мальчика ориентировки с описанием его внешности, одежды и фотографией разослали во все районные управления полиции и разместили в соцсетях.
Стражи порядка расспросили соседей, проверили камеры видеонаблюдения. Автоэкипажи и пешие патрули вместе с волонтерами прочесывали все возможные места, где мог бы находиться пропавший ребенок.
"Сегодня утром примерно в 9:20 на пульт "102" позвонил неравнодушный гражданин с сообщением, что встретил на Каратюбинском шоссе двух мальчишек, похожих по описанию на объявленных в розыск. Детей доставили в районное управление полиции. Малыша в целости и сохранности вернули родителям".Пресс-служба ДП Шымкента
А по второму мальчику установлено, что он числится без вести пропавшим в Мактааральском районе Туркестанской области.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте ищут четырехлетнего малыша, который 23 июня ушел из дома и не вернулся. О розыске объявили волонтеры.