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Пропавшего четырехлетнего мальчика нашли в Шымкенте

Пропавшего четырехлетнего мальчика нашли в Шымкенте Фото: Zakon.kz
23 июня на пульт "102" Абайского РУП поступило сообщение о пропаже малолетнего ребенка. Со слов отца, примерно в 13:00 ребенок с братом вышли во двор поиграть с друзьями, а спустя время старший вернулся домой один, сообщает Zakon.kz.

На поиски четырехлетнего мальчика были брошены все силы подразделений Департамента полиции Шымкента. Для установления местонахождения мальчика ориентировки с описанием его внешности, одежды и фотографией разослали во все районные управления полиции и разместили в соцсетях.

Стражи порядка расспросили соседей, проверили камеры видеонаблюдения. Автоэкипажи и пешие патрули вместе с волонтерами прочесывали все возможные места, где мог бы находиться пропавший ребенок.


"Сегодня утром примерно в 9:20 на пульт "102" позвонил неравнодушный гражданин с сообщением, что встретил на Каратюбинском шоссе двух мальчишек, похожих по описанию на объявленных в розыск. Детей доставили в районное управление полиции. Малыша в целости и сохранности вернули родителям".Пресс-служба ДП Шымкента

А по второму мальчику установлено, что он числится без вести пропавшим в Мактааральском районе Туркестанской области.


Ранее сообщалось, что в Шымкенте ищут четырехлетнего малыша, который 23 июня ушел из дома и не вернулся. О розыске объявили волонтеры.

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Динара Халдарова
Шымкент
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