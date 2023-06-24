Четырехлетнего малыша ищут в Шымкенте

Волонтеры объявили о розыске пропавшего четырехлетнего мальчика в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Волонтеры движения _volontery_shymkent_lider.kz сообщают о поисках четырехлетнего мальчика, который 23 июня ушел из дома и не вернулся. Об этом сказано на официальной страничке движения в Instagram.





Как сказано в сообщениях от участников поисковиков, мальчик 2019 года рождения ушел из дома в период между 15:00 и 16:00. Пропал малыш из дома, в районе рынка "Алаш".

Одет ребенок был в в красно-синюю футболку с белой надписью на груди и синие шорты в белую полоску. Волосы и глаза темные, стрижка короткая, худощавое телосложение.

Волонтеры призывают жителей присоединиться к поискам мальчика. Сообщается, что в последний раз ребенка видели с подростком, который ранее, как сказано в комментариях, уже сбегал из дома.

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