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Четырехлетнего малыша ищут в Шымкенте

Четырехлетнего малыша ищут в Шымкенте Фото: Zakon.kz
Волонтеры объявили о розыске пропавшего четырехлетнего мальчика в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Волонтеры движения _volontery_shymkent_lider.kz сообщают о поисках четырехлетнего мальчика, который 23 июня ушел из дома и не вернулся. Об этом сказано на официальной страничке движения в Instagram.


Как сказано в сообщениях от участников поисковиков, мальчик 2019 года рождения ушел из дома в период между 15:00 и 16:00. Пропал малыш из дома, в районе рынка "Алаш".

Одет ребенок был в в красно-синюю футболку с белой надписью на груди и синие шорты в белую полоску. Волосы и глаза темные, стрижка короткая, худощавое телосложение.

Волонтеры призывают жителей присоединиться к поискам мальчика. Сообщается, что в последний раз ребенка видели с подростком, который ранее, как сказано в комментариях, уже сбегал из дома.

Ранее в Алматы семейная пара нашла младенца в коляске. Позднее в полиции установили маму младенца, ее привлекли к административной ответственности.

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Мария Мельникова
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