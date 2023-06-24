Антикор Алматы прокомментировал информацию по сбору денег в гимназии №159
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространилась информация о поборах на проведение ремонтных работ администрацией гимназии №159 им. Ы. Алтынсарина Алматы у родителей учащихся, сообщает Zakon.kz.
Антикоррупционная служба Алматы отреагировала на данную публикацию, инициировав создание комиссии для проведения детальной проверки совместно с управлением образования.
"По факту сбора денежных средств выявлено, что несколько родителей, не поставив в известность администрацию школы, организовали сбор денег с родителей для обновления мебели в кабинете и реставрации стульев".Антикоррупционная служба Алматы
Комиссией проведена разъяснительная беседа с родителями и деньги в размере 114 тыс. тенге возвращены родителям. А в отношении директора гимназии приняты дисциплинарные меры за ослабления контроля.
"В ходе разбирательств установлено, что школа ежегодно ремонтируется за счет бюджетных средств, в текущем году на ремонт школы из бюджета выделено 15 млн тенге".Антикоррупционная служба Алматы
В настоящее время конкурс проведен, поставщик услуги определен.
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