Антикор Алматы прокомментировал информацию по сбору денег в гимназии №159

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях распространилась информация о поборах на проведение ремонтных работ администрацией гимназии №159 им. Ы. Алтынсарина Алматы у родителей учащихся, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционная служба Алматы отреагировала на данную публикацию, инициировав создание комиссии для проведения детальной проверки совместно с управлением образования. "По факту сбора денежных средств выявлено, что несколько родителей, не поставив в известность администрацию школы, организовали сбор денег с родителей для обновления мебели в кабинете и реставрации стульев". Антикоррупционная служба Алматы Комиссией проведена разъяснительная беседа с родителями и деньги в размере 114 тыс. тенге возвращены родителям. А в отношении директора гимназии приняты дисциплинарные меры за ослабления контроля. "В ходе разбирательств установлено, что школа ежегодно ремонтируется за счет бюджетных средств, в текущем году на ремонт школы из бюджета выделено 15 млн тенге". Антикоррупционная служба Алматы В настоящее время конкурс проведен, поставщик услуги определен. Читайте также Зоозащитники Актау собирают деньги на стерилизацию животных Учителя и родители отстаивают школу в Туркестанской области Две уроженки Семея создали финпирамиду в Астане

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