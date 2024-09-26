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Один из оживленных проспектов временно перекроют в Алматы

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 16:30 Фото: Zakon.kz
В Ауэзовском районе Алматы частично закроют проезд на одном из участков по проспекту Алтынсарина для проведения ремонтных работ на теплосетях, сообщает Zakon.kz.

В сообщении от городского акимата сказано:

"С 22:00 27 сентября до 08:00 28 сентября движение автотранспорта в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто по проспекту Алтынсарина от городской поликлиники №6 до проспекта Абая в южном направлении".

Специалисты также подчеркивают, что движение будет открыто в северном направлении.

Один из оживленных проспектов временно перекроют в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 16:30

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В продолжении отмечено, что временные ограничения необходимы для проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что в Алматы установили датчики, измеряющие температуру и влажность дорожного основания. По данным Управления городской мобильности, такая инновация способна продлить срок службы дорог и сократить расходы на их ремонт.

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Алматы акимат 2024 год Ремонт Автодороги Дороги
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