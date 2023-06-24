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Курс рубля падает в обменниках Казахстана

рубль Фото: freepik
Курс рубля начинает снижаться в обменниках Казахстана на фоне попытки военного переворота в России, сообщает Zakon.kz.

Курс российского рубля на сегодня является нестабильным. Цены, указанные в материале, актуальны только на момент публикации.

Астана

Самый низкий курс на покупку рубля: 4.4, самый высокий 5.25.

Самый низкий курс на продажу рубля: 5.28, самый высокий 5.43.

Самый популярный курс рубля по столице: 4.7 на покупку и 5.20 на продажу.

Алматы

Самый низкий курс на покупку рубля: 4.2, самый высокий 4.9.

Самый низкий курс на продажу рубля: 5.28, самый высокий 5.3.

Самый популярный курс рубля по городу: 4.9 на покупку и 5.3 на продажу.

Шымкент

Самый низкий курс на покупку рубля: 4, самый высокий 5.2.

Самый низкий курс на продажу рубля: 5.25, самый высокий 5.31.

Самый популярный курс рубля по городу: 5.2 на покупку и 5.28 на продажу.

Официальный курс российского рубля в Нацбанке РК составляет 5.32 тенге.

С курсами других валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента можно ознакомиться по ссылке.

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