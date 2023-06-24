Сильные дожди, туман, град: погода в Казахстане на 25 июня

Какой будет погода в Казахстане в воскресенье, 25 июня 2023 года? Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, по-прежнему практически на всей территории страны сохраняются дожди, на востоке ожидаются сильные дожди с грозами, лишь на юго-западе республики – погода без осадков.

"На большей части республики сохраняется усиление ветра, на западе, юго-востоке, востоке, севере, в центре – град, на юге, востоке, в центре – шквал, на юго-западе – пыльная буря, ночью и утром севере – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Как отметили синоптики, сохраняется:

чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, Абайской, в южной половине Костанайской, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Кызылординской, на юге Карагандинской и Улытауской, на западе, севере, в центре Павлодарской, на юге, востоке Атырауской области;

– в Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, Абайской, в южной половине Костанайской, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Кызылординской, на юге Карагандинской и Улытауской, на западе, севере, в центре Павлодарской, на юге, востоке Атырауской области; высокая пожарная опасность – в Жетысуской, на юге Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей.

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Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24-26 июня 2023 года. Сообщалось, что по стране ожидается неустойчивая погода.