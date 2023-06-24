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Сильные дожди, туман, град: погода в Казахстане на 25 июня

Сильные дожди, туман, град: погода в Казахстане на 25 июня Фото: unsplash
Какой будет погода в Казахстане в воскресенье, 25 июня 2023 года? Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, по-прежнему практически на всей территории страны сохраняются дожди, на востоке ожидаются сильные дожди с грозами, лишь на юго-западе республики – погода без осадков.

"На большей части республики сохраняется усиление ветра, на западе, юго-востоке, востоке, севере, в центре – град, на юге, востоке, в центре – шквал, на юго-западе – пыльная буря, ночью и утром севере – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Как отметили синоптики, сохраняется:

  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, Абайской, в южной половине Костанайской, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Кызылординской, на юге Карагандинской и Улытауской, на западе, севере, в центре Павлодарской, на юге, востоке Атырауской области;
  • высокая пожарная опасность – в Жетысуской, на юге Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей.

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