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Сильные осадки, заморозки до -3° и туман ожидаются в Казахстане

Сильные осадки, заморозки до -3 и туман ожидаются в Казахстане Фото: unsplash
Какой будет погода в Казахстане с 30 сентября по 2 октября 2023 года? Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток по стране ожидаются сильные осадки, похолодание и туман.

"В ближайшие дни на большей части республики ожидаются дожди, усиление ветра и понижение температуры воздуха. В горных районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей пройдут осадки. 1 октября в ВКО ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега... На большей части страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман", – говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном сохранится только на западе республики.

"Температура воздуха в северной половине республики ночью 0+8°С, днем +10+23°С, на юге, юго-востоке страны +5+15°С, днем +18+25°С. Ночью на северо-западе, севере, в центре страны ожидаются заморозки до -3°С", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

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Август в Казахстане побил рекорд по количеству выпавших осадков

Ранее синоптики рассказали, что в Казахстане был дождливый август, который побил рекорд по количеству выпавших осадков. Подробнее можете узнать по ссылке выше.

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