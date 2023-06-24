Цены на популярные криптовалюты на 24 июня

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 30 667,9 $; изменения за 24 часа: +1,70%.

Ethereum (ETH): 1 890,05 $; изменения за 24 часа: +0,59%.

Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

BNB (BNB): 245,00 $; изменения за 24 часа: +0,45%.

USD Coin (USDC): 0,9995 $; изменения за 24 часа: -0,05%.

Dogecoin (DOGE): 0,067883 $; изменения за 24 часа: +2,40%.

Binance USD (BUSD): 0,9998 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Акции Народного банка, КазТрансОйла и Kcell удержали представительский список Казахстанской фондовой биржи в скромном плюсе за торговую пятидневку.

