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Цены на авиабилеты из России взлетели в несколько раз

Цены на авиабилеты из России взлетели в несколько раз Фото: Zakon.kz
На фоне новостей из России цены на авиабилеты из страны уже взлетели в несколько раз, сообщает Zakon.kz.

Еще в 16:00 по времени Астаны Baza передавала, что стоимость самого дешевого прямого перелета до Стамбула выросла до 35 тыс. рублей (около 186,5 тыс. тенге), хотя вчера билеты стоили около 8 тыс. (около 42 тыс. тенге). Прямой рейс до Еревана обошелся бы в сумму от 36 до 151 тысячи (от 192 до 805 тыс. тенге), а в Алматы можно было улететь по цене от 33 до 48 тысяч (от 175 до 255 тыс. тенге).

Спустя три часа Baza пишет, что прямой рейс до Еревана стоит уже 200 тыс. рублей (около 1 млн тенге), а прямых билетов из Москвы до Стамбула, Астаны и Тбилиси не осталось вообще.

На момент написания материала различные сайты предлагали различные цены из Москвы в Алматы. Напротив каждой недорогой позиции стоит обозначение "Остался 1 билет по этой цене".





Цены на Билеты

Фото: кадр с телефона



Цены на Билеты

Фото: aviasales.kz


Цены на Билеты

Фото: kupibilet.ru

Ранее стало известно, что на фоне новостей из России в обменниках Казахстана растет курс мировых валют.

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Россия Мятеж ЧВК "Вагнер" в России Казахстан
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