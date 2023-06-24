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Законодательство РК

40 гастарбайтеров выдворены из Алматы за пределы Казахстана

40 гастарбайтеров выдворены из Алматы за пределы Казахстана Фото: polisia.kz
В рамках ОМП "Нелегал" за пределы Казахстана из Алматы выдворены 40 гастарбайтеров, сообщает Zakon.kz.

Миграционная полиция Алматы по итогам трехдневной отработки оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал" выявила 405 нарушений миграционного законодательства РК, передает пресс-служба ДП города Алматы.


281 из них допущено иностранными гражданами. Кроме того, следует отметить, что за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в стране к административной ответственности привлечено 115 человек.


"Еще 9 наших соотечественников, так называемые, работодатели, нарушили правила привлечения иностранной рабочей силы. В приемник-распределитель ДП водворено 192 иностранца без документов, удостоверяющих их личность. Кроме того, в период проведения отработки зарегистрировано 5 уголовных дел за организацию каналов незаконной миграции".Начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов

Ранее стало известно, что мигранты из Африки незаконно ремонтировали образовательное учреждение в Конаеве.

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Константин Вноровский
ДП Алматы Алматы
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