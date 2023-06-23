Мигранты из Африки незаконно ремонтировали образовательное учреждение в Конаеве
Фото: Zakon.kz
Граждане Нигерии и Камеруна занимались ремонтом образовательного учреждения в Конаеве. При этом у иностранцев истекли сроки виз, сообщает Zakon.kz.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают работодателей иностранцев, чтобы привлечь их к ответственности, сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
"21 июня во время проведения ОПМ "Мигрант" в здании одного из образовательных учреждений Конаева выявили девятерых граждан Нигерии и двух граждан Камеруна, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность по ремонту", – говорится в сообщении полиции.
Полицейские выяснили, что африканцы находились в Казахстане нелегально. У них были просроченные визы на право пребывания в стране. Теперь работодатели незаконных мигрантов понесут ответственность.
В январе 2023 года правила въезда и пребывания на территории Казахстана для иммигрантов изменили.
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