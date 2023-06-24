Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

СМИ: Пригожин подтвердил прекращение вооруженного мятежа

Подтвердил прекращение вооруженного мятежа Фото: кадр из видео
Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил об остановке продвижения колонны своих бойцов в сторону Москвы, сообщает Zakon.kz.

Аудиозапись с заявлением Пригожина опубликована в telegram-канале его пресс-службы. Информацию подтвердили российские информационные агентства.

Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Он заявил, что ЧВК отправились в сторону Москвы, и им оставалось пройти около 200 км. По его словам, за это время они не пролили "ни одной капли крови наших бойцов". Понимая, что в результате действий ЧВК может пролиться русская кровь, он отдал приказ развернуть марш и "вернуться в полевые лагеря согласно плану".


"Наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", – говорится в аудиосообщении.

Ранее в пресс-службе президента Беларуси заявили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Александра Лукашенко об остановке движения бойцов компании на территории России.

Читайте также

СМИ: Пригожин принял предложение Лукашенко

Военный мятеж в России: колонны ЧВК "Вагнер" на пути к Москве, в мире ситуацию называют внутренним делом

Жителей Ростова просят отойти от штаба ЮВО из-за прибытия спецназа "Ахмат"

Константин Вноровский
Россия Мятеж ЧВК "Вагнер" в России
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Вайнерам по делу финпирамиды вынесли приговор в Алматы
Вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесли приговор по делу финпирамиды
Посольство РК в РФ обратилось к казахстанцам
Посольство РК в РФ обратилось к казахстанцам
О попытке военного мятежа заявили в Москве
О попытке военного мятежа заявили в Москве
в Казахстане с 1 июля ликвидируют центры занятости населения
В Казахстане с 1 июля вместо Центров занятости населения появятся Центры трудовой мобильности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления