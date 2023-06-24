СМИ: Пригожин подтвердил прекращение вооруженного мятежа

Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил об остановке продвижения колонны своих бойцов в сторону Москвы, сообщает Zakon.kz.

Аудиозапись с заявлением Пригожина опубликована в telegram-канале его пресс-службы. Информацию подтвердили российские информационные агентства.

Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Он заявил, что ЧВК отправились в сторону Москвы, и им оставалось пройти около 200 км. По его словам, за это время они не пролили "ни одной капли крови наших бойцов". Понимая, что в результате действий ЧВК может пролиться русская кровь, он отдал приказ развернуть марш и "вернуться в полевые лагеря согласно плану".







"Наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", – говорится в аудиосообщении.

Ранее в пресс-службе президента Беларуси заявили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Александра Лукашенко об остановке движения бойцов компании на территории России.

