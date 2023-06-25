Песков: Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Беларусь"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело о вооруженном мятеже в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, достигнута договоренность, что ЧВК "Вагнер" уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Беларусь, сообщает Zakon.kz.

По его словам, власти не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги, передает ТАСС.

По словам Пескова, два президента условились, что Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию.

"Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, это было его личное предложение. Мы признательные президенту за эти усилия". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Он добавил, что нового обращения Путина в ближайшее время не будет, а ситуация с мятежом никак не повлияет на ход СВО.

24 июня пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны "Вагнера". Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.

Тем временем, российские информационные агентства подтвердили, что бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.