Песков: Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Беларусь"
По его словам, власти не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги, передает ТАСС.
По словам Пескова, два президента условились, что Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию.
"Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, это было его личное предложение. Мы признательные президенту за эти усилия". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он добавил, что нового обращения Путина в ближайшее время не будет, а ситуация с мятежом никак не повлияет на ход СВО.
24 июня пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны "Вагнера". Отмечалось, что договоренность была достигнута в результате переговоров, которые белорусский лидер по согласованию с президентом России Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня 24 июня.
Тем временем, российские информационные агентства подтвердили, что бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.