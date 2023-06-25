Десяток сел в ЗКО рискуют остаться без воды

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области опасение у экологов вызывает река Шынгырлау, которая снабжает водой десяток населенных пунктов. Некогда полноводная река заросла камышом и может пересохнуть, сообщает Zakon.kz.

Жители Бурлинского района и экологи обеспокоены: река Шынгырлау заросла камышом по берегам и в русле, а дно засорено илом. Такое положение реки ведет к обмелению. Под угрозой оказались посевы фермеров и скотоводов района, передает 24kz.

"Вдоль реки находятся 10 населенных пунктов. Раньше при каждом ауле были свои поля и сады. Сейчас местные хозяйства тоже хотят заниматься земледелием, но не хватает воды. Потому что единственный источник воды – наша река – заросла камышом". Байжан Курманбаев, житель Бурлинского района

Экологи говорят, что река нуждается в уходе.

"За любой рекой нужно ухаживать, в том числе углублять, ил собирать. Образуется планктон, соответственно, река живет своей жизнью. Основные проблемные моменты, где перешейки достигли 1,5-2 метров, можно сказать, что перекрытие водной артерии. Необходимо вмешательство, чтобы сохранить реку". Алтынай Ахмадиева, председатель экологического общественного объединения

Спасение реки необходимо, признают власти, но денег на это нужно много. Пока же река продолжает пересыхать, а сельчане вскоре рискуют остаться без воды.

Вопрос воды в Казахстане всегда стоит крайне остро. В последнее время ситуация еще больше усугубилась из-за расточительного использования и общего сокращения мировых запасов. Какие меры принимают власти, чтобы не допустить дефицита воды в стране, рассказала эколог Айжан Скакова.

