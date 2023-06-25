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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алматы

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алматы Фото: Zakon.kz
В ночь на 25 июня казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 500 км к северо-востоку от Алматы, сообщает Zakon.kz.

25 июня 2023г. в 02 часа 51 минуту алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 500 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана, сообщают сейсмологи.

  • Энергетический класс землетрясения 10.7.
  • Магнитуда MPV 4.6.
  • Глубина 5 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

18 июня сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Китае, магнитуда колебаний составила 4,4. На территории Казахстана толчки не ощущались.

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Алматинская область Алматы Казахстан
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