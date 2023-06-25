Землетрясение магнитудой 4,6 произошло близ Алматы

В ночь на 25 июня казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 500 км к северо-востоку от Алматы, сообщает Zakon.kz.

25 июня 2023г. в 02 часа 51 минуту алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 500 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана, сообщают сейсмологи.

Энергетический класс землетрясения 10.7.

Магнитуда MPV 4.6.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

18 июня сейсмологи Казахстана зафиксировали землетрясение в Китае, магнитуда колебаний составила 4,4. На территории Казахстана толчки не ощущались.

