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В Костанайской области засыхают высаженные на месте пожара деревья

В Костанайской области засыхают высаженные на месте пожара деревья Фото: pixabay
В Аулиекольском районе Костанайской области, где высадили сосны на месте сгоревшего в прошлом году леса, гибнут молодые деревья. Причина не известна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Костанайские новости, молодые сосны, которые высажены на месте сгоревшего леса в Аулиекольском районе, стали засыхать этим летом. Деревья желтеют, хвоя с них осыпается.

Прошлой осенью власти сообщали, что высадить запланировано 25 тысяч саженцев на 31,5 гектарах сгоревшего ранее леса. В чем причина высыхания молодых деревьев лесники сказать не могут.

"Сейчас мы готовим письмо в "Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр": нужно выяснить по какой причине гибнут сосны. Стандартно инвентаризация саженцев производится осенью. Но в зависимости от причин санитарная рубка может потребоваться раньше". Рустем Каркенов, руководитель инспекции лесного хозяйства и животного мира

Издание отмечает, что на момент высадки саженцам было от четырех до пяти лет. Такие деревья не предназначены для посадки. Молодыми и пригодными для посадки принято считать двухлетние деревья.

Ранее стало известно, что хвойные породы деревьев, высаженные в этнопарке Шымкента, зачахли после зимних морозов. Экоактивисты считают, что деревьям не был обеспечен надлежащий уход.

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