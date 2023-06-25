В Костанайской области засыхают высаженные на месте пожара деревья
Как пишет издание Костанайские новости, молодые сосны, которые высажены на месте сгоревшего леса в Аулиекольском районе, стали засыхать этим летом. Деревья желтеют, хвоя с них осыпается.
Прошлой осенью власти сообщали, что высадить запланировано 25 тысяч саженцев на 31,5 гектарах сгоревшего ранее леса. В чем причина высыхания молодых деревьев лесники сказать не могут.
"Сейчас мы готовим письмо в "Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр": нужно выяснить по какой причине гибнут сосны. Стандартно инвентаризация саженцев производится осенью. Но в зависимости от причин санитарная рубка может потребоваться раньше". Рустем Каркенов, руководитель инспекции лесного хозяйства и животного мира
Издание отмечает, что на момент высадки саженцам было от четырех до пяти лет. Такие деревья не предназначены для посадки. Молодыми и пригодными для посадки принято считать двухлетние деревья.
Ранее стало известно, что хвойные породы деревьев, высаженные в этнопарке Шымкента, зачахли после зимних морозов. Экоактивисты считают, что деревьям не был обеспечен надлежащий уход.