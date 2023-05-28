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В Шымкенте массово гибнут деревья

В Шымкенте массово гибнут деревья Фото: pixabay
Хвойный породы деревьев, высаженные в этнопарке Шымкента, зачахли после зимних морозов. Экоактивисты считают, что деревьям не был обеспечен надлежащий уход, сообщает Zakon.kz.

Этнопар Шымкента был засажен хвойными деревьями десять лет назад, из них состоит 90 процентов всего парка. Но в прошедшую зиму часть деревьев пострадала. Теперь чиновники намерены вырубить 700 хвойных деревьев, передает 24kz.

Пострадавшие деревья, как выяснилось, были завезены из Узбекистана. Селекционный сорт "Эльдар" считается устойчивым к высоким температурам, но морозы он переносит плохо.

"Этот вид получен в результате селекции крымской сосны. Она не подходит к нашим условиям. Дешевый сорт, как видим, и качество соответствует цене. Это упущение специалистов Управления развития комфортной среды. Они должны были отследить, какой сорт саженцев собираются поставлять победители тендера". Роза Байсариева, биолог

Чахнуть после зимы начали девять тысяч деревьев, говорят специалисты. Сейчас экологи пытаются спасти погибающие деревья, но, не смотря на все усилия, 700 стволов все же будут срубать.


"С подрядчиком заключен договор о государственно-частном партнерстве на пять лет. Он тоже вкладывал инвестиции и готов за свой счет восстановить сосновый бор из 700 деревьев, которые зачахли из-за морозов". Абилхайыр Онгар, заместитель руководителя управления развития комфортной среды

Всего в Шымкенте растет более 70 тысяч хвойных пород деревьев. В этом году власти намерены высадить еще 200 тысяч саженцев. На этот раз обещают сажать морозостойкие сорта.

Ранее в Актобе прокуроры обнаружили ,что сотрудники организации, занимающейся санитарной вырубкой леса, вырубили больше 200 здоровых деревьев. В результате государству нанесен ущерб в 15 миллионов тенге.

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