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Премьера постановки инклюзивного театра прошла в Усть-Каменогорске

Премьера постановки инклюзивного театра прошла в Усть-Каменогорске Фото: скриншот с видео
Первую постановку представили актеры первого в Усть-Каменогорске инклюзивного театра, сообщает Zakon.kz.

Театр, где работают над постановками люди с особыми потребностями, открыл известный режиссер Станислав Цих. Сейчас он не только художественный руководитель объединения, но и сценарист, актер и драматург. Большой опыт помогает ему развивать новое направление, передает 24kz.

Станислав Цих объединил в своем коллективе десять человек. В основном это незрячие и слабовидящие люди. Режиссер и сам потерял зрение.

"Сейчас ребята осваивают только первые шаги, делают первые шаги. А осенью, я думаю, после каникул, они уже начнут заниматься в полную силу. И мы будем даже претендовать на то, чтобы выпускать спектакли и показывать зрителям наши разные творческие проекты". Станислав Цих, художественный руководитель инклюзивного театра

В планах у руководителя уникального театра расшириться и пригласить в труппу людей с разными недугами. Тут уверены, что ДЦП, неподвижность или ограничение слуха не могут быть преградой.

Поддерживают начинания труппы в областной библиотеке для незрячих. В стенах ее и прошла первая постановка.

"Это моя мечта. С детства все видели во мне такие способности. Мне это очень нравится, то есть играть, импровизировать, перевоплощаться. Это очень здорово, интересно. Я в этом прям живу!" Александра Леонтьева, член Казахского общества слепых

Первая постановка прошла с успехом. Осенью театр представит расширенную программу.

14 июня в Актау отметили годовщину создания республиканского объединения "Союз родителей особенных детей". Оно было создано десятью инициативными родителями для поддержки семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и с инвалидностью. Инклюзия должна стать трендом, считают родители Союза.

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