В Балхашском районе горит 150 гектаров камыша

На территории Иле-Балхашского резервата горит 150 гектаров камыша, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, изначально горело 6200 гектаров местности, 6050 уже удалось потушить.

"На территории Иле-Балхашского резервата (на островках и труднодоступной болотистой местности, где отсутствуют подъездные пути) происходит горение на площади 150 га. Общая площадь пожара составляла порядка 6200 га, из них потушено 6050 га)".

Фото: МЧС РК

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Фото: МЧС РК

В МЧС также сообщили, что снимки космомониторинга, распространяемые в социальных сетях, на сегодняшний день являются неактуальными.



Угрозы населенным пунктам нет.