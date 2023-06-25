В Балхашском районе горит 150 гектаров камыша
Фото: МЧС РК
На территории Иле-Балхашского резервата горит 150 гектаров камыша, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС РК, изначально горело 6200 гектаров местности, 6050 уже удалось потушить.
"На территории Иле-Балхашского резервата (на островках и труднодоступной болотистой местности, где отсутствуют подъездные пути) происходит горение на площади 150 га. Общая площадь пожара составляла порядка 6200 га, из них потушено 6050 га)".
Фото: МЧС РК
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Фото: МЧС РК
В МЧС также сообщили, что снимки космомониторинга, распространяемые в социальных сетях, на сегодняшний день являются неактуальными.
Угрозы населенным пунктам нет.
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