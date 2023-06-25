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Статистика: больше людей начинают работать удаленно

работа из дома Фото: freepik
По данным американских исследователей, после пандемии большинство людей не отказались от удаленного формата работы, сообщает Zakon.kz.

Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что пандемия продолжает оказывать долгосрочное влияние на общество и работников.

В то время как некоторые работники вернулись в офисы, значительное количество людей приняло удаленную работу как новый стандарт. Джулия Поллак, главный экономист компании ZipRecruiter, считает, что удаленная работа становится постоянным изменением, и многие компании придерживаются подхода, основанного на удаленной работе.

Данные также показывают, что удаленная работа приносит сотрудникам ряд преимуществ, включая экономию времени и денег на коммутирование, а также большую гибкость.

Согласно исследованию, в 2022 году 34% работников в возрасте от 15 лет и старше работали из дома, при этом среди опрошенных работников с бакалаврской степенью или выше такую возможность выбрали 54%.

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