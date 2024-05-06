Хочу работать из дома: какую пользу сотрудникам и бизнесу приносит удаленный формат работы

Многие казахстанцы хотели бы работать из дома. При этом некоторая часть предприятий уже предоставляет возможность выбрать удаленный или гибридный формат работы. Какие плюсы и минусы есть у такого формата и какую пользу он приносит сотрудникам и бизнесу, в материале Zakon.kz.

Тема "удаленки" стала набирать популярность во время пандемии – когда большинство компаний были вынуждены перевести сотрудников на дистанционную работу. При этом, когда появилась возможность вновь выйти в офисы, не все компании вернулись к традиционному графику с 9:00 до 18:00.

По данным АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР), популярность дистанционной работы действительно резко возросла во время пандемии. По этой причине национальную статистику по ней начали вести совсем недавно.

Согласно имеющимся данным, по итогам 2023 года количество занятых на дистанционной работе составило порядка 43 тыс. человек. В сравнении с 2022 годом прирост составил +12% на 4,5 тыс. человек. При этом по сравнению с 2021 годом их количество, напротив, сократилось на 21%, или 11,3 тыс. человек.

"По всей видимости, это связано с тем, что после ослабления пандемии и снятия ограничений многие компании могли начать возвращение к офисной работе, что могло способствовать сокращению числа дистанционных работников по сравнению с пиковыми значениями в 2020 и 2021 годах. А по данным Электронной биржи труда (Enbek.kz), в 2023 году было объявлено свыше 30 тыс. вакансий с возможностью работы на дистанционной основе", – сообщили в ЦРТР в ответе на официальный запрос Zakon.kz.

Кто чаще переходит на удаленку?

Возможность "безболезненного" перевода сотрудника на дистанционный формат работы напрямую связана с характером труда и профессией, отмечают в ЦРТР. Как правило, большой потенциал для дистанционной работы есть у высококвалифицированных работников, чьи задачи или обязанности в основном носят интеллектуальный характер.

Преимущественно такой формат внедряют компании из сферы финансов, юриспруденции, IT, профессиональных услуг (маркетинг, исследования и т. д.), образования.

"В Казахстане, согласно национальному докладу "Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности", большим потенциалом для удаленной работы обладают отрасли образования, финансовых услуг, государственного управления и недвижимости. Можно отметить, что на Enbek.kz предприятия чаще всего ищут работников на дистанционный формат работы по таким профессиям, как оператор колл-центров, менеджер по онлайн-продажам, PR-менеджер и агент по недвижимости". АО "Центр развития трудовых ресурсов"

Польза для бизнеса и сотрудников

По информации центра, "дистанционку" чаще внедряют предприятия среднего и малого размера. Это позволяет оптимизировать операционные расходы, в том числе затраты на аренду офисов, оборудования и прочего.

"С другой стороны, дистанционный формат работы иногда вынужденно практикуется предприятиями (в том числе крупными) для удержания и привлечения талантов, особенно в сфере информационных технологий". АО "Центр развития трудовых ресурсов"

В ЦРТР также подчеркнули, что доля дистанционных работников в компаниях в основном зависит от стиля корпоративного управления и установленной коммуникационной культуры. Например, компании, предоставляющие аутсорсинговые услуги для более крупных организаций, часто рассматривают удаленную работу как необходимый формат. Это обеспечивает гибкость кадров, позволяет быстро реагировать на потребности клиентов. В данном случа нет особой необходимости поддерживать большой штат сотрудников в офисе.

В центре также поделились данными исследования Becker Friedman Institute, согласно которому в среднем сотрудники на "удаленке" работают в месяц на 1,4 (или на 16,8 в год) дня больше в сравнении с теми, кто работает в офисе.

"Такое различие связано с привычными преимуществами удаленной работы перед офисной работой, к которым относятся отсутствие или наличие минимального количества отвлекающих факторов во время выполнения задач, экономия времени за счет отсутствия поездки из дома на работу и обратно, относительно большая степень свободы на рабочем пространстве и экономия денежных средств. За счет вышеперечисленных преимуществ удаленная работа может улучшить производительность труда сотрудников, их мотивацию и удовлетворенность своим трудом и тем самым уменьшить риск текучести кадров", – сообщили в ЦРТР.

"Удаленка" нужна не всем

Несмотря на то, что практически в любой компании найдется достаточно сотрудников, "мечтающих" о полностью дистанционной работе, такая практика не очень-то популярна среди работодателей.

"Результаты ежегодного обзора заработных плат и компенсаций EY демонстрируют, что несмотря на свою актуальность, удаленный и гибридный график работы не столь распространенная практика среди работодателей. Она применяется в среднем в 40% компаниях-респондентах и чаще для сотрудников основной деятельности компании", – рассказал руководитель направления консультационных услуг по управлению персоналом EY в Центральной Азии и на Кавказе Владимир Фесенко.

Так, только 24% участников обзора предоставляют такую возможность производственному и вспомогательному персоналу. Большинство из компаний отошло от полностью дистанционной работы, но при этом отдает предпочтение гибридному формату, когда есть возможность выбора работы на дому и/или в офисе. По данным эксперта EY, в среднем это 95% компаний.

"Эффективность сотрудников на удаленной работе уже не измеряется дополнительными инструментами, как это было в период карантина. Главное сейчас – быть онлайн и выполнять заданный объем работ". Владимир Фесенко

К слову, по оценкам компании WeWork 15, 53 % работников хотят работать в гибридном формате, находясь в офисе не больше трех дней в неделю. При этом многие работодатели в целях удержания талантливых сотрудников вводят сокращенный рабочий график в качестве инструмента вознаграждения, поделились в ЦРТР.

"Что касается Казахстана, то недавнее исследование НИЦ "Молодежь" – "Молодежь на рынке труда: востребованность, возможности и перспективы" – указывает на то, что среди молодежи предпочтение в удаленной работе выразили только 15%, тогда как каждый второй молодой человек предпочитает работать на постоянной основе в офисе", – резюмировали в ЦРТР.

Как это работает на практике?

Дистанционная или удаленная работа – это некое проявление заботы и понимания со стороны работодателя, говорит главный специалист по кадрам (Chief People Officer) Тахмина Кодири. В компании уже несколько лет применяется гибридный график работы. В частности, те сотрудники, чья работа не сопряжена с необходимостью быть в офлайне, по согласованию с руководителем могут сами выбирать – приходить в офис или нет.

"Люди в ответ тоже готовы выкладываться, чтобы сохранить это преимущество – это ведь и экономия ресурсов, таких как время и деньги, и возможность улучшить баланс между работой и личной жизнью". Тахмина Кодири

Эксперт пояснила, что с точки зрения бизнеса – найм, особенно поиск сотрудников и текучесть кадров, стоят немалых денег. При этом так называемый "сильный бренд" работодателя позволяет расходовать на это меньше ресурсов. Более того, возможность выбирать формат работы повышает заинтересованность кандидатов и позволяет повысить лояльность сотрудников.

"Сотрудники могут работать удаленно (за исключением тех, кто оказывает сервис клиентам или привязан к физическим объектам инфраструктуры), но время от времени посещать офис для совместной работы, обсуждения проектов или участия в мероприятиях вживую. В то же время для тех, кто предпочитает офисную среду постоянно, нет никаких ограничений". Тахмина Кодири

Кроме этого, возможность работать в гибридном формате может несколько увеличивать вовлеченность и продуктивность сотрудников, а также позитивно влиять на маржинальность бизнеса, отметила Тахмина Кодири.

Таким образом, дистанционный, удаленный или гибридный формат работы в определенных сферах бизнеса может принести больше пользы, чем вреда, и лучше повлиять на работу сотрудников. Однако пока эти плюсы очевидны не для всех работодателей, и не многие предприятия готовы к массовому переходу на альтернативные форматы работы. Поменяется ли этот тренд или нет, покажет время.