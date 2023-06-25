В Стокгольме на "американских горках" погиб человек

В стокгольмском парке развлечений "Грена лунд" в результате аварии на аттракционе "Американские горки" погиб человек, еще несколько были травмированы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала SVT, по предварительным данным, одна из вагонеток сошла с рельсов. Несколько человек выпали из нее и получили травмы.

Парк тут же закрыли. Известно, что полиция опрашивает свидетелей происшествия. По словам некоторых из них, у сломавшейся вагонетки ослабли крепления колес.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение на прилегающих к парку улицах, чтобы обеспечить максимально быстрый подъезд машин скорой помощи. Для эвакуации пострадавших на место также прибыли медицинские вертолеты.

В начале июня сообщалось, что дети пострадали на аттракционе в Петропавловске.

