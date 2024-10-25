Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Колумбии остановились 22-метровые американские горки, люди спускались сами

американские горки, аттракцион, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 14:03 Фото: pixabay
В Колумбии остановились американские горки, высота которых составляет 22 метра. Людям, которые находились на аттракционе, пришлось спускаться самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в парке Parque del Café, пишет Mirror. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как люди, держась за поручни, осторожно спускались с аттракциона.

По словам свидетелей, к остановке американских горок привело отключение электроэнергии.

"На сайте тематического парка указано, что максимальная высота аттракциона составляет 22 метра. Тележки поднимаются по спиральной секции, а затем спускаются в свободном падении мимо поворотов, развивая скорость до 80 километров в час", – пишет издание.

Известно, что это самые большие американские горки в Колумбии, их длина – 1150 метров.

Владельцы Parque del Café заявили, что аттракцион возобновил работу после проведения необходимых проверок. И парк принял меры во избежание несчастных случаев. При этом они добавили, что подобные инциденты происходят на аттракционах по всему миру.

Издание вспоминает, что в 2023 году в этом парке уже была похожая ситуация. Тогда семь человек, включая одного ребенка, пришлось спасать с другого аттракциона.

В Центральном парке Караганды 15 сентября произошло падение кабины аттракциона "Вертолетик", в которой находились женщина и ребенок. После медицинского осмотра пострадавших отпустили домой.

Читайте также

Кыргызстан, флаг Кыргызстана,
В Кыргызстане планируют переписать Государственный гимн
полиция,
В Стамбуле задержали 35 сторонников запрещенной партии после теракта в Анкаре
Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст
Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 115 лет
Андрей Дюсупов
Интересное Колумбия 2024 год Развлечения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: