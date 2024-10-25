В Колумбии остановились 22-метровые американские горки, люди спускались сами

В Колумбии остановились американские горки, высота которых составляет 22 метра. Людям, которые находились на аттракционе, пришлось спускаться самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в парке Parque del Café, пишет Mirror. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как люди, держась за поручни, осторожно спускались с аттракциона.

По словам свидетелей, к остановке американских горок привело отключение электроэнергии.

"На сайте тематического парка указано, что максимальная высота аттракциона составляет 22 метра. Тележки поднимаются по спиральной секции, а затем спускаются в свободном падении мимо поворотов, развивая скорость до 80 километров в час", – пишет издание.

Известно, что это самые большие американские горки в Колумбии, их длина – 1150 метров.

😵‍💫 "Hay personas asustadas", con estas palabras un hombre describió la situación que vivió junto a más de 15 personas, quienes tuvieron que bajar caminando de una atracción en el Parque del Café, ubicado en el Quindío.



📹 Edición: @jercru_22 pic.twitter.com/11i5hnfEJJ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 23, 2024

Владельцы Parque del Café заявили, что аттракцион возобновил работу после проведения необходимых проверок. И парк принял меры во избежание несчастных случаев. При этом они добавили, что подобные инциденты происходят на аттракционах по всему миру.

Издание вспоминает, что в 2023 году в этом парке уже была похожая ситуация. Тогда семь человек, включая одного ребенка, пришлось спасать с другого аттракциона.

В Центральном парке Караганды 15 сентября произошло падение кабины аттракциона "Вертолетик", в которой находились женщина и ребенок. После медицинского осмотра пострадавших отпустили домой.