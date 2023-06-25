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Во Франции семь человек пострадали во время столкновения воздушного шара с ЛЭП

пострадавшие Фото: pixabay
На юге Франции воздушный шар влетел в высоковольтную линию электропередач, пострадали семь человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета La Provence, инцидент произошел примерно в 08:00 по местному времени (12:00 по времени Астаны) близ коммуны Валенсоль в департаменте Альпы Верхнего Прованса. После столкновения гондола зависла в 2 м над землей, ее пассажиры смогли спуститься самостоятельно.

Уточняется, что наиболее сильные травмы получил 45-летний мужчина, управлявший шаром, его ударило током. Остальные 6 пассажиров – 3 женщины и 3 мужчины – получили легкие ранения.

В операции по спасению потерпевших крушение были задействованы около 15 спасателей и команда скорой помощи.

Пока неизвестно, почему пилоту пришлось совершить экстренный маневр.

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