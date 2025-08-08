#АЭС в Казахстане
Мир

Воздушный шар во время фестиваля врезался в здание школы в Британии

воздушный шар врезался в школу, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 22:37 Фото: pixabay
В первый день Международного фестиваля воздушных шаров в британском городе Бристоле один из воздушных шаров врезался в здание школы, сообщает Zakon.kz.

По данным Metro, воздушный шар с надписью JLL при снижении задел крышу начальной школы. Ролик с мероприятия распространился в соцсетях. На кадрах видно, как корзина с пассажирами опасно накренилась после удара, но пилоту удалось стабилизировать положение, выпустив горячий воздух.

Отмечается, что по счастливой случайности в школе не было детей из-за летних каникул, никто не пострадал. Воздушный шар благополучно приземлился на школьном поле.

В результате инцидента повреждена лишь часть кровельного покрытия, которое оперативно отремонтируют.

Мероприятие продолжается в запланированном режиме.

Ранее сообщалось, что авария на переезде Кызылсай – Шымкент изменила график поездов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Австралийка потеряла ребенка из-за советов блогера
Мир
22:03, 08 августа 2025
Австралийка потеряла ребенка из-за советов блогера
Житель Хакасии обстрелял школьников из-за громкого разговора возле дома
Мир
19:35, 08 августа 2025
Житель Хакасии обстрелял школьников из-за громкого разговора возле дома
Библейский знак конца света увидели жители Израиля
Мир
19:24, 08 августа 2025
Библейский знак конца света увидели жители Израиля
