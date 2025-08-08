Воздушный шар во время фестиваля врезался в здание школы в Британии

В первый день Международного фестиваля воздушных шаров в британском городе Бристоле один из воздушных шаров врезался в здание школы, сообщает Zakon.kz.

По данным Metro, воздушный шар с надписью JLL при снижении задел крышу начальной школы. Ролик с мероприятия распространился в соцсетях. На кадрах видно, как корзина с пассажирами опасно накренилась после удара, но пилоту удалось стабилизировать положение, выпустив горячий воздух.

Отмечается, что по счастливой случайности в школе не было детей из-за летних каникул, никто не пострадал. Воздушный шар благополучно приземлился на школьном поле.

В результате инцидента повреждена лишь часть кровельного покрытия, которое оперативно отремонтируют.

Мероприятие продолжается в запланированном режиме.

A hot air balloon has been caught on film colliding with the roof of a school after taking part in Bristol Balloon Fiesta's first mass ascent.

Read the full story here: https://t.co/1ggZQCfqKX pic.twitter.com/lUr2vbSt5r — ITV News West Country (@itvwestcountry) August 8, 2025

Ранее сообщалось, что авария на переезде Кызылсай – Шымкент изменила график поездов.