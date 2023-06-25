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Лукашенко обсудил с Назарбаевым белорусско-казахстанские отношения

президенты Фото: Акорда
Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба белорусского лидера, утром Лукашенко поговорил по телефону с Путиным, а во второй половине дня состоялся телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым.

"Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения", – говорится в сообщении.

Ранее министр финансов Ерулан Жамаубаева в кулуарах Мажилиса 7 июня сообщил, что Канцелярия первого президента скоро не будет существовать.

Елена Беляева
Лукашенко Александр Назарбаев Нурсултан Беларусь Казахстан
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