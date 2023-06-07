Канцелярию Назарбаева закроют

Министр финансов Ерулан Жамаубаева в кулуарах Мажилиса 7 июня сообщил, что Канцелярия первого президента скоро не будет существовать, сообщает Zakon.kz.

По словам министра финансов, часть сотрудников передадут в другие организации, часть – сократят.

"Канцелярии как таковой не будет. Она на стадии реструктуризации. Думаю, в течение месяца-полутора вопрос будет решен. Ведется работа по реструктуризации. В ее рамках нужно провести работу по переводу людей в другие организации либо увольнению. Ведь эти процессы нужно провести в рамках Трудового кодекса. Это касается всякого сотрудника, не только работника канцелярии. Нужно вручить уведомление, где будет сказано, что в течение такого-то времени твое рабочее место закроется". Ерулан Жамаубаев

По его информации, в результате реструктуризации освободится около двух-трех миллиардов тенге. Куда их направят, будут решать во время корректировки бюджета.

Где будет базироваться "офис" Нурсултана Назарбаева после закрытия канцелярии, министр финансов не знает.

"Спросите у приближенных лиц, откуда я знаю? Наверняка есть какие-то офисы". Ерулан Жамаубаев

Хотя ранее в Министерстве финансов заявляли лишь о сокращении бюджета канцелярии. В кулуарах заседания в Сенате 2 марта вице-министр финансов Даурен Темирбеков сообщил, что бюджет Канцелярии первого президента уменьшится на 130 млн в 2023 году.

