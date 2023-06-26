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Законодательство РК

Спасатели обратились к алматинцам из-за штормового предупреждения

Алматы Фото: Zakon.kz
26 июня в Алматы ожидается гроза, а также сохраняется высокая пожарная опасность. В связи с этим пресс-служба ДЧС города призвала горожан соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Спасатели рекомендуют: не допускать нагрузку на электросети; исключить обращение открытым огнем: не разводить костры в горах, не бросать горящие окурки от сигарет.

В департаменте напомнили, что на территории города Алматы имеется 20 тыс. 805 га. Иле-Алатауского национального парка, имеющего статус "Особо охраняемых природных территорий".

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах, на особо охраняемых природных парков предусмотрена административная ответственность предусмотренная частью 3 статьи 367 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" и влекут штраф на физических лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге), а в случаях наступления иных тяжких последствий предусмотрена уголовная ответственность в рамках УК РК (ч.2 ст.204 УК РК) В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по тел "101".

Ранее сообщалось, что в районе Кольсайских озер в Алматинской области разгорелся пожар.

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