Спасатели обратились к алматинцам
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
В связи со штормовым предупреждением на 23 ноября от "Казгидромета" о сильных осадках в Алматы пресс-служба ДЧС обратилась к жителям города, сообщает Zakon.kz.
Спасатели рекомендуют скорректировать маршрут своего движения, снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни, либо переждать сильный дождь – по возможности остаться в здании.
Также ДЧС города Алматы советует:
- владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока;
- если дождь застал вас на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
- не стойте под деревьями или слабо укрепленными конструкциями, их разрушение может привести к травмированию людей;
- постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
"Пешеходам также необходимо проявлять осторожность, помните, что вас не видно во время дождя", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в 15 областях страны на 23 ноября.
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