Спасатели обратились к алматинцам

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

В связи со штормовым предупреждением на 23 ноября от "Казгидромета" о сильных осадках в Алматы пресс-служба ДЧС обратилась к жителям города, сообщает Zakon.kz.

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