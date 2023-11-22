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Спасатели обратились к алматинцам

предупреждение от ДЧС Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
В связи со штормовым предупреждением на 23 ноября от "Казгидромета" о сильных осадках в Алматы пресс-служба ДЧС обратилась к жителям города, сообщает Zakon.kz.

Спасатели рекомендуют скорректировать маршрут своего движения, снизить скорость автомобиля, включить аварийные огни, либо переждать сильный дождь – по возможности остаться в здании.

Также ДЧС города Алматы советует:

  • владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока;
  • если дождь застал вас на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;
  • не стойте под деревьями или слабо укрепленными конструкциями,  их разрушение может привести к травмированию людей;
  • постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
"Пешеходам также необходимо проявлять осторожность, помните, что вас не видно во время дождя", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в 15 областях страны на 23 ноября.

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