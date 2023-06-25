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В районе Кольсайских озер в Алматинской области разгорелся пожар

спасатели Фото: пресс-служба МЧС РК
24 июня в Колсай колдеры произошло загорание низовой части леса на предварительной площади 0,08 га, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, в тушении были задействованы 128 человек, 23 единицы техники ДЧС, ГНПП "Көлсай көлдері", лесного хозяйства, пограничного отдела "Жаланаш", пожарных постов МИО, МВД, медицинской службы, ветеринарного отдела.

спасатели

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Общими усилиями загорание было в 07:53 локализовано и в 11:45 оперативно ликвидировано", – говорится в сообщении.
спасатели

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Балхашском районе горит 150 гектаров камыша.

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