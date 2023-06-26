Костры в горах Алматы обошлись нарушителям в четыре миллиона тенге

С 20 марта сотрудники Иле-Алатауского ГНПП, ДЧС и ДП выявили порядка 30 случаев грубых нарушений правил пожарной безопасности отдыхающими. Из них в 12 случаях туристы готовили пищу на мангале на особо-охраняемой территории парка, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДЧС города, нарушителей оштрафовали по статье 367 КОАП на 4 млн 140 тыс. тенге.

"3 протокола было оформлено на Кокжайлау в ночное время – с 22:00 до 3:00, мужчины разводили костер, "грелись" по их словам. Кроме того, 17 нарушителей пожарной безопасности в горно-лесной местности привлекли к административной ответственности по статье 505 КОАП РК". Пресс-служба ДЧС города Алматы

Согласно ч. 3 ст. 367 КРК об АП РК, нарушение требований пожарной безопасности и санитарных правил в лесах, на особо охраняемых природных территориях, влечет штраф в размере 100 МРП или 345 тыс. тенге.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Учитывая, что сохраняется высокая пожарная опасность пожарные, подразделения ДЧС города Алматы переведены на усиленный вариант несения службы, организованы ежедневные патрулирования участков, подверженных загоранию сухой растительности, используются "говорящие" дроны. Также несут службу конные и пешие патрули лесохозяйственных учреждений.

Департамент по ЧС города Алматы напоминает жителям и гостям при посещении горно-лесной местности соблюдать требования правил пожарной безопасности:

не разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

не бросать окурки.

Ранее в связи со штормовым предупреждением спасатели обратились к алматинцам с просьбой соблюдать ряд правил безопасности.