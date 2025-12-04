#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
503.89
587.54
6.48
События

Краснокнижный цветок неожиданно расцвел в декабре в горах Алматы

шафран, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 18:03 Фото: pixabay
В казахстанских горах снова зафиксировали зимнее чудо – в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке (ГНПП) расцвел занесенный в Красную книгу Алатауский шафран (Crocus alatauensis), сообщает Zakon.kz.

В парке 4 декабря 2025 года рассказали, что этот эндемичный вид обычно встречается только в марте и апреле.

"Нестабильная погода и потепление в этом году повлияли на раннее цветение растения. Государственный национальный парк Иле-Алатау следит за этим редким явлением", – отмечено в сообщении.

Туристов просят не рвать цветы и не вытаптывать.

Это не первая "сказочная" новость о природе Казахстана. Ранее мы писали о том, что на Кольсайских озерах расцвели одуванчики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Краснокнижные тюльпаны расцвели в одном из заповедников Казахстана
09:17, 14 апреля 2024
Краснокнижные тюльпаны расцвели в одном из заповедников Казахстана
Туристам запретили посещение пещеры ледника Богдановича в горах Алматы
17:47, 28 февраля 2023
Туристам запретили посещение пещеры ледника Богдановича в горах Алматы
Редкая краснокнижная птица попала на камеру фотоловушки в Акмолинской области
22:37, 27 мая 2024
Редкая краснокнижная птица попала на камеру фотоловушки в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: