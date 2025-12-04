Краснокнижный цветок неожиданно расцвел в декабре в горах Алматы

В казахстанских горах снова зафиксировали зимнее чудо – в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке (ГНПП) расцвел занесенный в Красную книгу Алатауский шафран (Crocus alatauensis), сообщает Zakon.kz.

В парке 4 декабря 2025 года рассказали, что этот эндемичный вид обычно встречается только в марте и апреле.

"Нестабильная погода и потепление в этом году повлияли на раннее цветение растения. Государственный национальный парк Иле-Алатау следит за этим редким явлением", – отмечено в сообщении.

Туристов просят не рвать цветы и не вытаптывать.

Это не первая "сказочная" новость о природе Казахстана. Ранее мы писали о том, что на Кольсайских озерах расцвели одуванчики.