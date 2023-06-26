Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
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Российский астролог Павел Глоба заявил, что в июле фортуна улыбнется Девам, сообщает Zakon.kz
Девы смогут решить материальные вопросы, которые долгое время казались неразрешимыми и давили тяжелым грузом. При этом им не придется прикладывать много сил, Девам поможет удача.
В июле их ждет интересное и прибыльное предложение, и у них будет шанс сменить работу.
Успехи будут и в личной жизни — повезет как семейным Девам, так и одиноки представителям знака. Судьба преподнесет шанс, воспользовавшись которым, Девы будут счастливы и довольны.
Ранее астрологи назвали главных счастливчиков лета.
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