Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз

Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз Фото: pixabay
Российский астролог Павел Глоба заявил, что в июле фортуна улыбнется Девам, сообщает Zakon.kz

Девы смогут решить материальные вопросы, которые долгое время казались неразрешимыми и давили тяжелым грузом. При этом им не придется прикладывать много сил, Девам поможет удача.

В июле их ждет интересное и прибыльное предложение, и у них будет шанс сменить работу.

Успехи будут и в личной жизни — повезет как семейным Девам, так и одиноки представителям знака. Судьба преподнесет шанс, воспользовавшись которым, Девы будут счастливы и довольны.

Ранее астрологи назвали главных счастливчиков лета.

Читайте также

Статистика: больше людей начинают работать удаленно

Премьера постановки инклюзивного театра прошла в Усть-Каменогорске

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в мегаполисах

Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Вайнерам по делу финпирамиды вынесли приговор в Алматы
Вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесли приговор по делу финпирамиды
домик
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления