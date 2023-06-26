В Атырау возобновили раскопки на месте древнего городища Сарайшык

Археологи продолжили раскопки Сарайшыка, чтобы успеть к следующему курултаю организовать здесь музей под открытым небом, сообщает Zakon.kz.

По информации Хабар 24, раскопки ведутся на верхних слоях древнего города, которые относятся к временам правления Казахского и Ногайского ханств. Работы ведутся вручную, использование техники недопустимо, под каждым сантиметром ценные вещи.

"Город сейчас занимает две трети от прежнего. Город большой – километр туда, километр сюда, так что впереди у нас большие перспективы, и самое главное, что раскопки нам позволяют действовать осмысленно. По их результатам мы уже знаем, где улица, где стоят ремесленников кварталы, где жилые, где караван-сараи стояли, где были мастерские". Археолог Вячеслав Плахов

Сарайшык – это бесценная находка для археологов и историков. Среди найденных артефактов предметы быта, монеты и целые сооружения. В разные времена тут располагались ставки 7 правителей, а при Касым-хане город стал столицей Казахского ханства. Именно при нем были определены границы казахской государственности.

Археологи стали проявлять интерес к Сарайшыку еще в 40-е годы прошлого века, но комплексное исследование исторической местности началось только в последние десятилетия. До этого в Сарайшыке было обнаружено более тысячи артефактов и ханский пантеон, где и захоронен Касым-хан. На его месте сейчас функционирует уникальный музей-заповедник "Хан Ордалы Сарайшык".

"Следующая задача – установить памятник Касым-хану. Его вклад в становление казахской государственности неоценим. Сарайшык имеет для нас огромное историческое, идеологическое значение. Наши потомки должны знать свою историю". Руководитель Государственного культурно-исторического музея-заповедника Абильсеит Мухтар

На территории древнего городища планируется открыть музей под открытым небом. Сооружения, обнаруженные при раскопках, будут отреставрированы. Специалисты разработали 5-летний план по исследованию и восстановлению исторического памятника.



