Безработные в Атырау помогают археологам в раскопках древнего города

Во время археологических раскопок в городище Сарайшык Атырауской области безработные местные жители и археологи обнаружили стены домов, построенных в средние века, сообщает Zakon.kz.

Во время раскопок в Атырау обнаружили стены средневековых домов, тандырные печи, керамическую посуду, изделия из кости, а также средневековые монеты, пишет Atpress.kz.

"Раскопки ведутся на площади около 800 квадратных метров. Помимо сотрудников областного историко- краеведческого музея, в состав экспедиции входят и жители села, состоящие на учете в качестве безработных. Итого – 30 человек". Научный сотрудник Атырауского областного краеведческого музея Ерлан Тилеккабылов

Пока никаких научных выводов по найденным артефактам не сделано.



Раскопки ведутся на верхних слоях древнего города, которые относятся к временам правления Казахского и Ногайского ханств. Работы проводят вручную, использование техники недопустимо, под каждым сантиметром ценные вещи.

Сарайшык – это бесценная находка для археологов и историков. Среди найденных артефактов предметы быта, монеты и целые сооружения. В разные времена тут располагались ставки семи правителей, а при Касым-хане город стал столицей Казахского ханства. Именно при нем были определены границы казахской государственности.

Археологи стали проявлять интерес к Сарайшыку еще в 40-е годы прошлого века, но комплексное исследование исторической местности началось только в последние десятилетия. До этого в Сарайшыке было обнаружено более тысячи артефактов и ханский пантеон, где и захоронен Касым-хан. На его месте сейчас функционирует уникальный музей-заповедник "Хан Ордалы Сарайшык".