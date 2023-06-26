ФК "Астана" победил в первом круге чемпионата КПЛ-2023
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Столичные футболисты принимали на своей арене актауский "Каспий" и без особых проблем обыграли гостей со счетом 3:1. Благодаря этому успеху "Астана" безоговорочно лидирует в турнирной таблице, набрав 35 очков. Но надо учитывать, что астанчане провели больше всех игр в чемпионате – 15, в связи с будущим участием в играх Лиги чемпионов УЕФА.
В прошедшем туре практически все лидеры, кроме "Кызылжара", набрали необходимые турнирные баллы. Североказахстанцы потерпели поражение в Алматы, где крупно уступили "Кайрату" – 0:3.
В других поединках 13-го тура и двух перенесенных играх 14-го тура зафиксированы следующие результаты.
Таким образом, по итогу первой половины казахстанского первенства среди команд премьер-лиги 14 команд узнали свои места в турнирной таблице.
Начало матчей второго круга КПЛ-2023 запланировано на 1 и 2 июля. В эти дни также пройдут две перенесенные встречи. Главный футбольный поединок состоится в Петропавловске, где местный "Кызылжар" примет алматинский "Кайрат".
28 июня казахстанские болельщики смогут увидеть встречи полуфинальной стадии Кубка республики.
Ранее стало известно, что полуфинальный матч Кубка Казахстана по футболу перенесли на 6 июля.