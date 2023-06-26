Более 50 фактов завышения цен на продукты выявили в Алматы

В Алматы создана региональная комиссия по расследованию посреднических схем по всем цепочкам ценообразования продовольственных товаров под председательством замакима Алишера Абдыкадырова, сообщает Zakon.kz.

Комиссия проводит планомерную работу по выявлению и исключению посредников в цепочках поставок социально значимых продовольственных товаров от производителя до потребителя.

"В рамках мониторинга при совместной работе с коллегами из комиссии по расследованию посреднических схем выявлены и устранены свыше 50 фактов посреднических схем и юридических лиц, влияющих на завышение ценообразования социальных значимых продовольственных товаров". Руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей (ДТиЗПП) по Алматы Геннадий Данияров

По его словам, только за последние два месяца в ходе проведения проверочных мероприятий к административной ответственности привлечены более 30 юридических лиц.

Также департаментом осуществляется защита законных прав потребителей, но периодически встречаются случаи, когда представители бизнеса не согласны с заключением уполномоченного органа. В этом случае проводится рассмотрение каждого отдельного случая, вплоть до судебных процессов. Встречаются случаи подачи исков в суд со стороны представителей бизнеса по оспариванию законности проверочных процессов со стороны ДТиЗПП по Алматы.

"Согласно заявлению гражданина А., департаментом была проведена внеплановая проверка в отношении АО "Эйр Астана" FlyArystan. По итогам проверки, на основании предписания об устранении нарушений, заявителю были возвращены денежные средства, а также в отношении акционерного общества было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности". Геннадий Данияров

Представители "Эйр Астана" подали иск в суд о признании недействительным проверочный акт по результатам проверки ДТиЗПП по Алматы и отмене предписания об устранении нарушений.

"В результате рассмотрения суд вынес решение о соответствии закону проведенной проверки и принятых мерах департаментом. В удовлетворении административного иска акционерного общества "Эйр Астана" в отношении департамента было отказано в полном объеме". Геннадий Данияров

В годовом выражении цены на социально значимые продукты в Казахстане выросли на 9,3%. По данным Бюро национальной статистики, подорожали такие продукты, как рис, картофель, морковь.