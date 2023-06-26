Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 50 фактов завышения цен на продукты выявили в Алматы

Более 50 фактов завышения цен на продукты выявили в Алматы Фото: primeminister.kz
В Алматы создана региональная комиссия по расследованию посреднических схем по всем цепочкам ценообразования продовольственных товаров под председательством замакима Алишера Абдыкадырова, сообщает Zakon.kz.

Комиссия проводит планомерную работу по выявлению и исключению посредников в цепочках поставок социально значимых продовольственных товаров от производителя до потребителя.

"В рамках мониторинга при совместной работе с коллегами из комиссии по расследованию посреднических схем выявлены и устранены свыше 50 фактов посреднических схем и юридических лиц, влияющих на завышение ценообразования социальных значимых продовольственных товаров".Руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей (ДТиЗПП) по Алматы Геннадий Данияров

По его словам, только за последние два месяца в ходе проведения проверочных мероприятий к административной ответственности привлечены более 30 юридических лиц.

Также департаментом осуществляется защита законных прав потребителей, но периодически встречаются случаи, когда представители бизнеса не согласны с заключением уполномоченного органа. В этом случае проводится рассмотрение каждого отдельного случая, вплоть до судебных процессов. Встречаются случаи подачи исков в суд со стороны представителей бизнеса по оспариванию законности проверочных процессов со стороны ДТиЗПП по Алматы.

"Согласно заявлению гражданина А., департаментом была проведена внеплановая проверка в отношении АО "Эйр Астана" FlyArystan. По итогам проверки, на основании предписания об устранении нарушений, заявителю были возвращены денежные средства, а также в отношении акционерного общества было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности".Геннадий Данияров

Представители "Эйр Астана" подали иск в суд о признании недействительным проверочный акт по результатам проверки ДТиЗПП по Алматы и отмене предписания об устранении нарушений.

"В результате рассмотрения суд вынес решение о соответствии закону проведенной проверки и принятых мерах департаментом. В удовлетворении административного иска акционерного общества "Эйр Астана" в отношении департамента было отказано в полном объеме".Геннадий Данияров

В годовом выражении цены на социально значимые продукты в Казахстане выросли на 9,3%. По данным Бюро национальной статистики, подорожали такие продукты, как рис, картофель, морковь.

Читайте также

Генпрокуратура: Более 6 млн тенге похитило руководство детского дома в Абайской области

Главное к утру: победа Бублика, Лукашенко пообщался с Назарбаевым, попытка самоубийства в Караганде

Спасатели обратились к алматинцам из-за штормового предупреждения

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Вайнерам по делу финпирамиды вынесли приговор в Алматы
Вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесли приговор по делу финпирамиды
домик
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления