В Алматы крупные супермаркеты уличили в завышении цен на продукты

В Алматы более 420 субъектов предпринимательства привлечены к административной ответственности за превышение предельной 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 декабря сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.

По данным ведомства, внеплановые проверки затронули крупные торговые сети, включая Small, JLC, Galmart, Toimart, "А-стор", My Mart, "Беккер", Carefood, а также ряд крупных дистрибьюторских компаний – Food Beverage Trading, Airba Fresh, Good Luck Trade, Mix Market Trade и других.

"В ходе проверок установлено систематическое превышение торговой надбавки. По результатам мероприятий к ответственности привлечено более 420 предпринимателей", – говорится в сообщени.

Отдельно сообщается, что крупная сеть "Метро" была оштрафована за превышение установленного лимита наценки на социально значимые товары. Компания обжаловала решение ведомства во всех судебных инстанциях, включая кассационную, однако суды признали действия департамента законными.

Кроме того, сети Small и Toimart также привлечены к ответственности за нарушения ценовой дисциплины. В отношении сети SMALL судом вынесено дополнительное постановление по статье 462 КоАП – за воспрепятствование должностным лицам при проведении контрольных мероприятий.

В ведомстве подчеркнули, что работа по пресечению завышения цен продолжается и распространяется в том числе на магазины "у дома".

"В целом за завышение торговой надбавки на социально значимые товары предпринимателям города Алматы назначены штрафы на сумму более 32 млн тенге", – сообщили в Департаменте торговли.

Судебные акты по ключевым делам вступили в законную силу.

