Пьяный житель Атырауской области натравил собаку на соседей и полицейского

Собака укусила жителя Атырау за руку и вцепилась в лицо сотруднику полиции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Атырауской области 26 июня, ночью 24 июня в полицию Атырау поступила информация о том, что горожанка 1999 года рождения не может попасть домой. На место происшествия в микрорайоне Авангард-2 прибыли сотрудники батальона патрульной полиции. Они обнаружили, что нетрезвый мужчина натравил на женщину и ее знакомого собаку породы Стаффорд.

Пес укусил знакомого потерпевшей за руку. Когда полицейские попытались вмешаться в конфликт, пьяный местный житель спустил собаку и на них. Нарушитель спокойствия попытался скрыться с места происшествия. На помощь прибыли сотрудники автопатрулирования, и совместными усилиями полицейские обезвредили агрессивную собаку.

"В результате медицинского освидетельствования установили, что владелец собаки находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник батальона патрульной полиции получил травму лица в результате нападения собаки и получил медицинскую помощь", – рассказали в ДП Атырауской области.

Владельца собаки передали следственно-оперативной группе. К нему примут юридические меры.





Атырауские зоозащитники сообщают, что собака жива и находится в отделе кинологии городского управления полиции. Общественники готовы забрать животное под свою ответственность.

Случаи нападения собак на людей происходят в Казахстане регулярно. В мае 2023 года в городе Тобыл Костанайской области трехлетнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как на нее набросился питбуль. Ребенок провел несколько дней в реанимации с травмами лица.