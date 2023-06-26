Война за кофе: как бодрящий напиток ссорил народы и двигал прогресс

Кофе уже давно стал не только частью ежедневного рациона, но и составляющей человеческой культуры. Социальная функция напитка очевидна, он объединяет людей.

Фраза "пойдем за кофе" сейчас звучит намного чаще, чем "пойдем гулять". Между тем привычный ныне напиток имеет интересную и запутанную историю: за него воевали, его проклинали и даже считали "подарком от дьявола".



Танцующие козы и бодрящие шарики

Как именно открыли чудодейственный напиток, доподлинно не известно. Существует несколько легенд и, согласно самой распространенной из них, первооткрывателем кофе является пастух, который жил на территории современной Эфиопии. Однажды он пас коз и уснул, а когда проснулся, животных рядом не было. Пастух бросился искать стадо. Найдя "подопечных", замер от изумления. Козы с аппетитом ели какие-то ягоды и, обирая их с деревьев, пританцовывали на задних ногах.



Пастух подумал, что ягоды прокляты, и отнес их в монастырь. Аббат решил, что танцы господь не запрещает, а потому стоит попробовать эффект плодов на себе. Съев несколько штук, он почувствовал невероятный заряд бодрости и рекомендовал всем монахам употреблять ягоды перед ночной молитвой.

Весть о волшебных свойствах бодрящих плодов моментально разлетелась по окрестностям и кофе быстро распространился по всей стране. Первоначально в качестве тонизирующего средства употребляли сырые ягоды. И только намного позже в Йемене из зрелой высушенной мякоти кофейного плода начали готовить напиток, а уж до зерен и вовсе добрались лет 100 спустя.

Кстати, в Йемен ягоды попали благодаря арабским кочевникам, которые, пересекая Эфиопию, узнали от местных племен о возбуждаю¬щих свойствах плодов. Арабы давили ягоды, смешивали их с жиром и молоком и делали шарики, которые брали в дорогу в качестве общеукрепляющего средства.

Кто придумал название

Этимология слова "кофе" также неоднозначна. Возможно, его назвали так в честь местности Каффа, где арабы стали культивировать кофейные деревья. Существует и предположение, что слово произошло от вина, которое готовили из забродившей мякоти плодов и называли "кавах". Окончательно же название закрепилось за напитком лишь в Турции, откуда и перекочевало в европейские языки.

В русском языке первоначально прижилось слово "кофий". Именно поэтому напиток имел мужской род, который даже после трансформации в "кофе" так и остался закреплен за названием.

Кофе, нарды и девушки

Арабы быстро поняли ценность кофе и пристрастились к его употреблению. И чтобы не возить его из Эфиопии, они стали разводить кофейные деревья как культурное растение. По началу кофе применяли как лекарство или для проведения ночных религиозных церемоний, но постепенно его начали внедрять в повседневную жизнь. Так появились кофейни, которые тут же стали чрезвычайно популярны.

Однако, по мнению духовенства и правителей, кофейни были средоточием порока и разврата. И действительно, в те времена туда приходили не только для того, чтобы выпить чашечку кофе, в них проворачивали финансовые махинации, критиковали власть и "флиртовали" с наложницами. Поэтому было принято решение -Кораном запретить кофе, как и вино, ибо он одурманивает человека, затуманивает его разум, а значит это харам.

Возможно, если бы правителям удалось воплотить желаемое, мы бы начинали утро с чашки чего-то другого, но у кофе оказались свои лоббисты, которые вступили в спор с власть предержащими. Они доказали, что кофе не делает сознание человека мутным, а наоборот проясняет его и дарит силу и бодрость. Таким образом, религиозные барьеры были преодолены, и путь кофе в исламский мир был открыт.

На Аравийском полуострове наступает расцвет производства и употребления кофе. Способствует этому соседняя Османская империя. Ароматный напиток обретает над турками такую власть, что начинает влиять на экономику. Потребность в зернах растет с каждым днем, а покупать их приходиться у арабов.

Собственно, потребность в кофе стала одним из поводом для завоевания Йемена. И местный порт – Моха, давший название одному из сортов кофе, – почти на два века становиться точкой, из которой зерна будут растекаться по всему миру.

Ловушка Сатаны

Дабы не потерять важнейшую статью дохода, османы строго контролировали все этапы посадки и роста кофейных деревьев, а уж тем более вывоза. За пределы Аравии можно было экспортировать только проваренные или обжаренные зерна. Первым, кому удалось вывезти из Йемена живые плоды, был паломник из Индии Баба Будан. Он привез несколько кофейных ягод на юг страны и разбил там первые плантации.

В Европу же кофе пришел благодаря войне. Во время осады Мальты местные жители заметили, что пленные турки крайне любят странный горьковатый напиток. После его дегустации европейцы пришли в восторг. Кофе и особенно его эффект произвели на них магическое впечатление. Но в дело вмешалось духовенство.

Священнослужители задались вопросом: можно ли христианам пить это странное варево иноверцев? Вопрос решили на самом высоком уровне. Католические священники обратились к Папе Клементу VIII с просьбой запретить напиток. Они утверждали, что кофе — это ловушка, которую христианам поставил сам Сатана.

Папа Римский оказался человеком дальновидным. Он, как и эфиопские монахи, проверил действие напитка на себе. Результат был поразительный. Выпив кружку кофе, Папа Клемент заявил, что напиток настолько восхитителен, что было бы преступлением отдавать его на откуп иноверцам. Следует обмануть Сатану, освятить кофе и сделать из него истинно христианский напиток, постановил понтифик.

Как кофе отучил британцев пить по утрам

Изначально кофе, как и многие другие экзотические вещи, был воспринят как лекарство для богачей. Однако уже ко второй половине 17 века он превратился в пока еще редкий, но вполне популярный товар. Центром кофейного дела стала итальянская Венеция. В 1683 году здесь произошло событие, которое положило начало новому типу заведений. Открывается первое кафе.

Вскоре лидером потребления кофе и создания кафе станет Британия. Жители острова, еще недавно утопавшие в пиве, с появлением в Англии этого напитка превратились в кофеманов.

Дело в том, что в те времена пить сырую воду было довольно опасно, поэтому жажду чаще всего утоляли слабоалкогольными напитками. Причем начинали делать это с утра и к обеду, как правило, уже были достаточно подшофе. Кофе же, в отличие от пива, не туманил разум, а бодрил, поэтому британцы с удовольствием переключились на ароматный напиток.

По всей Англии открываются кафе, причем большая часть из них создается при университетах. Таким образом была нарушена вековая монополия на знания. Любой преподаватель или просто мыслитель мог прийти в кафе и найти там благодарную аудиторию. Именно в кофейнях Британии, а позже и континентальной Европы формировался интеллектуальный пласт населени.

Получается, маленькое кофейное зернышко, стало двигателем европейского просвещения. Но оставалась одна проблема. Европа по-прежнему зависела от поставок из Османской империи.

От семи зернышек до главного мирового производителя

В 1690 году произошло событие, которое положило конец османской монополии. Голландцы вывезли из Йемена семь зерен под посадку. Их посеяли в амстердамском ботаническом саду. И после того, как саженцы немного окрепли, их перевезли на остров Ява. Затем плантации появились и в других голландских колониях.

На волне своего успеха голландцы расщедрились: в 1714 году подарили французскому монарху Людовику XIV два кофейных дерева. Их высадили в королевском саду и стали ждать урожай. Возможно, на этом бы дело и окончилось, но нашелся предприимчивый француз, которого звали Габриэль-Матье Франсуа де Кльё. Он выкрал из оранжереи одно дерево и зерна, перевез их через океан и основал плантацию на Мартинике, положив тем самым начало выращиванию кофе на Карибах.

Оттуда кофе уже попал в Бразилию. На тот момент страна была колонией португальцев, которые не на шутку обеспокоились успехами французов. Они не собирались отдавать монополию производства кофе в их руки, решив во что бы то ни стало раздобыть кофейные ягоды и основать свои плантации.

Согласно самой распространенной версии, один довольно миловидный чиновник влюбил в себя жену губернатора Мартиники и подговорил ее украсть зерна. Поскольку к тому моменту добыча сахарного тростника шла в Бразилии на убыль, местные плантаторы с радостью переключились на кофе. Причем с таким успехом, что сегодня эта страна является основным производителем кофе в мире.

Сегодня миллиарды людей по всему миру начинают свое утро с чашечки ароматного кофе. Кому-то нравится наслаждаться запахом свежеобжаренных зерен, кто-то любит варить молотый в турке, а кому-то достаточно пары ложек растворимого кофе, просто чтобы получить заряд бодрости. Ясно одно: люди создали вокруг кофе настоящий культ, объединяющий его поклонников.

Наталья Овчинникова, АПН