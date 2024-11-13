Похрустим? Как выбрать пусть не полезные, но качественные чипсы

Снеки стали неотъемлемой частью рациона казахстанцев. Мы хрустим за просмотром фильмов, на работе под чай или кофе, а детям покупаем в качестве перекуса.

О том, как выбрать сертифицированную продукцию и снизить риски для здоровья от приобретения некачественной продукции рассказывают эксперты ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".Состав всех чипсов практически идентичен. В их основе — тонкие ломтики картофеля, обжаренные в большом количестве масла при высокой температуре, покрытые большим количеством соли и специй.

Так как самый популярный продукт на казахстанском рынке – чипсы марки "Lay`s", то общественной организацией "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" был закуплен именно этот образец продукции. Методом тайного покупателя на рынке "Зеленый базар" по улице Макатаева, 44 Медеуского района города Алматы были приобретены три пачки чипсов "Lay`s", объемом по 90 грамм каждая. Образцы передали для комплексного исследования в филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Алматы.

Фото: Жанна Биятан

Чипсы были исследованы на предмет соблюдения Технического регламента Таможенного Союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки". При проверке, в первую очередь, эксперты обратили внимание на несоответствия в требованиях маркировки, а именно отсутствие наименования продукта, состава, количества пищевой продукции, срока годности, условии хранения, наименования и места нахождения изготовителя, пищевой ценности на русском и государственном языках. К слову, в соответствии с пунктом 7 статьи 25 Закона РК "О защите прав потребителей" информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредставленной. Также на упаковке отсутствует Единый знак обращения ЕАС. Найденные замечания закреплены в протоколе исследования образцов пищевых продуктов №1240001023595684.

"Отсутствие Единого знака обращения говорит о том, что товар не прошел все необходимые испытания, несертифицирован и не соответствует строгим требованиям ЕАЭС, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Высокий уровень выпускаемой продукции подтверждается в аккредитованных лабораториях, где проводятся тесты и анализы, в ходе которых компетентные специалисты устанавливают потребительские свойства и делают выводы о том, можно ли наносить данную метку. Наличие знака ЕАС является гарантией экологичности, безопасности и высокого качества продукции, а его отсутствие свидетельствует об обратном. Вы рискуете приобрести контрафактный товар", — подчеркнула представитель общественного объединения Жанна Биятан.

Кустарная продукция чревата для здоровья тем, что "производитель" контрафакта может экономить на оборудовании, рабочей силе, пищевых материалах.

"Покупая несертифицированные продукты питания, вы попадаете в зону риска. Сегодня вы избежали отравления, однако именно исследования гарантируют, что продукт безопасен для употребления", — отмечают эксперты.

Оставшиеся две пачки изучили на соответствие ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". Согласно протоколу микробиологического исследования пищевых продуктов №1240002183582442, при проведении экспертизы бактерии группы кишечной палочки и патогенная микрофлора не выявлены.

Памятка для потребителей:

Изучайте этикетки: проверяйте наличие информации на казахском и русском языках;

Требуйте чек: обязательно сохраняйте кассовый или товарный чек;

Спрашивайте сертификаты: убедитесь в наличии документа о подтверждении соответствия.

Потребителям доступен информационный ресурс единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС для самостоятельного просмотра наличия декларации о соответствии продукции, а также казахстанский реестр.

Правозащитники напоминают предпринимателям о важности соблюдения требований технических регламентов и технологических процессов при производстве пищевой продукции – это не просто обязанность, а возможность заслужить доверие покупателей. Прозрачность информации о продукте – это залог успешного бизнеса, а нарушения могут привести к финансовым потерям и утрате репутации. Согласно ч.1 ст. 425 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", нарушение требований законодательства РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, влечет штраф на физлиц в размере 30 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – до 230 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – до 310 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – до 1600 МРП.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал в рамках проекта по защите прав потребителей, напоминает, что защита прав потребителей – это не только задача государственных органов, но и обязанность предпринимателей и самих граждан.