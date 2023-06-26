В Астане тарифы на тепло предлагают повысить в два раза

В Астане тепловики предлагают повысить тариф на свои услуги. В заявке "Астана-Теплотранзит" предлагается с июля увеличить тариф на транспортировку тепла на 103%. То есть больше, чем в два раза, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Хабар 24", причина такого предложения – ремонт сетей, на который, по расчетам тепловиков, нужно не меньше 2 млрд тенге.

Астанчане в настоящее время платят за гигакалорию чуть больше 1200 тенге. Эта планку местные антимонопольщики утвердили три года назад.

"Мы увеличиваем как количество мероприятий, то есть дополнительно добавляем три новых мероприятия, так и увеличиваем протяженность самих теплотрасс на 516 метров. На сегодняшний день средняя зарплата наших работников 293 тыс. тенге. Мы предполагаем увеличение до среднеотраслевой, по данным статистики, до 400 тыс. тенге. Это позволяет нам решать многие проблемы, стоящие перед нами. В частности, высокую текучесть кадров, отсутствие квалифицированного персонала". Заместитель председателя правления АО "Астана-Теплотранзит" Канат Мукин

По мнению международного эксперта по тарифам Асхата Жапсарбая, требования столичных тепловиков небезосновательны после аварий в ряде региональных ТЭЦ минувшей зимой. Износ сетей в столице составил 55%, а растущий износ сетей снижает качество тепла. При этом, как отметил эксперт, резкое повышение ударит по карманам горожан.

"Если заявка включает в себя такие затраты, как увеличение заработной платы производственного персонала, что в том числе является социальной поддержкой населения, если это включает дополнительные ремонтные работы. Инвестиционные программы, которые включают мероприятия по капитальному ремонту сетей, я считаю, что это обоснованно. Если мы понимаем, что неизбежно повышение тарифов, то необходимо рассматривать такие варианты, как развитие системы дифференцированных тарифов. Если мы понимаем, что у нас есть социально уязвимые слои населения, для них, конечно, тарифы не должны расти". Асхат Жапсарбай

В заявку на новый тариф АО "Астана-Теплотранзит" внесло и платежи по льготному займу в 53 млрд тенге. В этом году по кредитной программе "Нурлы жол" монополист должен был выплатить около 1,5 млрд тенге. Между тем условия займа удалось изменить, а сроки погашения – отодвинуть. Это учли и в Департаменте по регулированию естественных монополий по Астане, где уже приняли решение по заявке.

Как пояснил руководитель ДРЕМ по Астане Канат Кулназаров, повышение связано с дополнительными инвестициями для ремонта и реконструкции тепловых сетей, увеличением заработной платы для среднестатистического уровня в отрасли, увеличение расходов с содержанием сетей, переданных на баланс местными исполнительными органами.

"Плюс на сегодня можно уверенно сказать, что рост тарифов на услуги по передаче и распределению тепловой энергии не превысит 20%". Канат Кулназаров

Отмечается, что теплоснабжающее предприятие рассчитывало на утверждение тарифа с ростом в 30-35%. Теперь отдельные статьи расходов придется сокращать, либо выходить с новой заявкой. Такое право, по закону, у монополиста есть.

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