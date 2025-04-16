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Общество

Почему в Астане тарифы на вывоз мусора повысили вдвое

Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора, сортировка отходов, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 15:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В акимате Астаны 16 апреля 2025 года объяснили, почему в столице тарифы на вывоз мусора повысили в два раза, сообщает Zakon.kz.

Власти города напомнили, что 14 февраля на заседании маслихата Астаны приняты новые тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО).

Так, с 9 марта 2025 года в Астане действуют следующие тарифы:

  • 637 тенге на 1 жителя благоустроенного домовладения;
  • 679 тенге на 1 жителя неблагоустроенного домовладения (ИЖС).

В столичном акимате отметили, что на размер тарифа влияют следующие показатели:

  • затраты всех участников рынка сбора, транспортировки, сортировки и захоронения ТБО (то есть расходы мусоровывозящих организаций, мусоросортировочных предприятий и оператора полигона);
  • общий объем образуемых отходов;
  • нормы образования и накопления ТБО.
"За период с 2019 по 2025 год средняя зарплата работников увеличилась в 2 раза, выросли расходы, связанные с обслуживанием мусоровозов (ГСМ, шины, смазочные материалы, техобслуживание и ремонт мусоровозов, мойка, замена и ремонт мусорных контейнеров), численность населения увеличена с 1,1 млн до 1,5 млн человек, объем образования ТБО вырос в 1,5 раза".Пресс-служба акимата Астаны

По мнению властей мегаполиса, население при увеличении тарифа получит:

  • повышение качества предоставляемых услуг по вывозу ТБО, мойке и дезинфекции контейнерных площадок;
  • компании будут реинвестировать прибыль на обновление спецтехники, новых мусорных контейнеров;
  • развивать и внедрять пропаганду раздельного сбора отходов;
  • повысится заработная плата технического персонала мусоровывозящих организаций и будут созданы дополнительные рабочие места.
"В рамках тарифов в полном объеме сохранены, а также расширены льготы (скидки) для определенных уязвимых слоев населения. Дополнительно скидками на 50% охвачены дети многодетных матерей, семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, инвалиды-детства, дети-сироты".Пресс-служба акимата Астаны

26 марта 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, как рост тарифов повлияет на вывоз мусора в Казахстане.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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