Елена Рыбакина сохранила за собой третью строчку мирового рейтинга
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Несмотря на поражение во втором круге турнира WTA 500 в Берлине, первая ракетка Казахстана сохранила за собой третью строчку рейтинга. Первое место по-прежнему занимает представительница Польши Ига Свентек, следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко.
Рейтинг WTA на 26 июня:
1 (1). Ига Свентек (Польша) – 8940 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 8066.
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5090.
4 (5). Джессика Пегула (США) – 4905.
5 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4845.
6 (6). Онс Жабер (Тунис) – 3492.
7 (7). Кори Гауфф (США) – 3305.
8 (8). Мария Саккари (Греция) – 3301.
9 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3101.
10 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) – 2830.
53 (50) Юлия Путинцева (Казахстан) – 981.
В парном разряде Анна Данилина занимает 24-е место, Жибек Куламбаева – 197-ю позицию.
26 июня Елена Рыбакина начнет выступление на турнире в Истборне (Великобритания). Лидер женской сборной
Казахстана по теннису – главная фаворитка этого состязания, она посеяна
под первым номером. В стартовом раунде Рыбакина встретится с китаянкой Ван Сиюй (75-е место в рейтинге).