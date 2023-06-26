Елена Рыбакина сохранила за собой третью строчку мирового рейтинга

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. В одиночном разряде казахстанская теннисистка Елена Рыбакина смогла закрепиться на третьем месте, сообщает Zakon.kz.

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Несмотря на поражение во втором круге турнира WTA 500 в Берлине, первая ракетка Казахстана сохранила за собой третью строчку рейтинга. Первое место по-прежнему занимает представительница Польши Ига Свентек, следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко.

Рейтинг WTA на 26 июня:

1 (1). Ига Свентек (Польша) – 8940 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 8066.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5090.

4 (5). Джессика Пегула (США) – 4905.

5 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4845.

6 (6). Онс Жабер (Тунис) – 3492.

7 (7). Кори Гауфф (США) – 3305.

8 (8). Мария Саккари (Греция) – 3301.

9 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3101.

10 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) – 2830.

53 (50) Юлия Путинцева (Казахстан) – 981.

В парном разряде Анна Данилина занимает 24-е место, Жибек Куламбаева – 197-ю позицию.

26 июня Елена Рыбакина начнет выступление на турнире в Истборне (Великобритания). Лидер женской сборной Казахстана по теннису – главная фаворитка этого состязания, она посеяна под первым номером. В стартовом раунде Рыбакина встретится с китаянкой Ван Сиюй (75-е место в рейтинге).

