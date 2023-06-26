Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Елена Рыбакина сохранила за собой третью строчку мирового рейтинга

Елена Рыбакина сохранила за собой третье место в мировом рейтинге WTA Фото: Instagram/lenarybakina
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. В одиночном разряде казахстанская теннисистка Елена Рыбакина смогла закрепиться на третьем месте, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Несмотря на поражение во втором круге турнира WTA 500 в Берлине, первая ракетка Казахстана сохранила за собой третью строчку рейтинга. Первое место по-прежнему занимает представительница Польши Ига Свентек, следом за ней располагается белоруска Арина Соболенко.

Рейтинг WTA на 26 июня:

1 (1). Ига Свентек (Польша) – 8940 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 8066.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5090.

4 (5). Джессика Пегула (США) – 4905.

5 (4). Каролин Гарсия (Франция) – 4845.

6 (6). Онс Жабер (Тунис) – 3492.

7 (7). Кори Гауфф (США) – 3305.

8 (8). Мария Саккари (Греция) – 3301.

9 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3101.

10 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) – 2830.

53 (50) Юлия Путинцева (Казахстан) – 981.

В парном разряде Анна Данилина занимает 24-е место, Жибек Куламбаева – 197-ю позицию.

26 июня Елена Рыбакина начнет выступление на турнире в Истборне (Великобритания). Лидер женской сборной Казахстана по теннису – главная фаворитка этого состязания, она посеяна под первым номером. В стартовом раунде Рыбакина встретится с китаянкой Ван Сиюй (75-е место в рейтинге).

Читайте также

Казахстанские грэпплеры стали лучшими на Чемпионате Азии-2023

Сын Александра Винокурова выиграл летнюю республиканскую Спартакиаду по велоспорту

Александр Бублик поднялся на рекордное место в мировом рейтинге

Пахита Амири
Рыбакина Елена
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
Главное к утру: конец мятежа в России, спасение из горящей машины и поражение Жумагулова
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
Астролог рассказал, кому в июле судьба преподнесет приятный сюрприз
спасатели
Костры в горах Алматы обошлись нарушителям в четыре миллиона тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления