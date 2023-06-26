Стало известно, с кем сразится Елена Рыбакина на турнире в Истборне

На турнире в британском Истборне казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в первом круге встретится на корте с китаянкой Ван Сиюй (75-е место), сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz cпортсменки встречались между собой один раз - на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) в 2021 году: тогда казахстанка одержала победу в двух сетах - 6:4, 6:4.

Добавим, что Елена Рыбакина является главным фаворитом турнира в Истборне - она посеяна под первым номером.

Ранее сообщалось, что Рыбакину ждет Уимблдон, где она будет отстаивать свой титул победителя (турнир пройдет с 3 по 16 июля). На днях наша спортсменка провела стартовую тренировку перед началом Уимблдона.